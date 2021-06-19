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ظريف: الدبلوماسية لا تتعلق بالثقة وإنما باحترام مصالح النظراء

19
JUNE
2021
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ألقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظهر يوم السبت كلمة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بتركيا، شدد فيه على أن الدبلوماسية لا تتعلق بالثقة وإنما باحترام مصالح النظراء.

وإثر الكلمة التي ألقاها نشر الوزير الإيراني تغريدة قال فيها إن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" أكد على حتمية التعديلات المعرفية.

ونشر 3 نقاط تم التطرق إليها خلال المنتدى بشأن تلك التعديلات، حيث أفاد في النقطة الأولى بأن "الدبلوماسية لا تتعلق بالثقة وإنما باحترام مصالح النظراء".

وأضاف في النقطة الثانية "أن الولايات المتحدة كسرت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، مؤكدا أنه يقع على عاتق واشنطن مسؤولية إصلاحه.

أما النقطة الثالثة فقد أوضح من خلالها أن "الغرباء سيغادرون المنطقة عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أنه يجب الاستحواذ على ما يملكون.

وكان ظريف قد وصل الى تركيا يوم الخميس لحضور "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، والتقى بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، ووزير الخارجية الأفغاني السابق صلاح الدين رباني.

كما التقى الوزير الإيراني منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا، ووزير الخارجية الكرواتي رادمان، ووزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار.

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