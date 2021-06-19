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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بالتغلب على الصعوبات الاقتصادية

19
JUNE
2021
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تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجها بلاده، وذلك في ختام اجتماعات حزب العمال الحاكم بعد مناقشة سبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم (السبت).
وخلال اجتماعات اللجنة المركزية للحزب والتي عقدت على مدى أربعة أيام، وهي الثالثة في العام الجاري، بحث كيم كيف يمكن التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء والجهود الرامية إلى السيطرة على جائحة كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
كما تناولت الاجتماعات سبل التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة والأكثر أهمية، المواجهة وسط موقف «سريع التغير» في شبه الجزيرة الكورية.
وفي ختام الاجتماع أمس (الجمعة)، أقسم كيم بالنيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الحزب سيواجه وسيتغلب على كل الصعاب الموجودة في طريق «الثورة» وسيبقى مخلصاً للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن «الصعاب الأشد التي يمكن أن تواجهها في المستقبل»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
كما تطرق الاجتماع إلى المسائل التنظيمية، بما في ذلك انتخاب أعضاء المكتب السياسي.


 
 
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