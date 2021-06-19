قتلى ومفقودان بانهيار مدرسة قيد الإنشاء في بلجيكا

لقي ثلاثة عمال بناء مصرعهم واعتبر اثنان في عداد المفقودين السبت، غداة انهيار جزئي في موقع لبناء مدرسة في مدينة أنتويرب في بلجيكا.



وكتبت إدارة مكافحة الحريق على تويتر أنّه تم العثور على ثلاث جثث تحت الركام.



وأضافت: "رغم هذه الحصيلة المروعة تتواصل عملية الإغاثة بدون توقف لانقاذ الشخصين المفقودين".



وأفادت الشرطة وسائل إعلام محلية أنّ اثنين من الضحايا الثلاث يتحدران من البرتغال ورومانيا.



ولم تتضح على الفور جنسية الشخص الثالث.



وأصيب تسعة اشخاص في الحادث الذي وقع بعد ظهر الجمعة، والمدرسة قيد الإنشاء.



ولم يتبين سبب الحادث على الفور.



ومن المتوقع أن يزور الملك فيليب موقع الحادث السبت.