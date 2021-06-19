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انتخاب الخورأسقف سليم صفير مطرانا جديدا لأبرشية قبرص

19
JUNE
2021
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 صدر عن أمانة سر البطريركية المارونية ما يلي: "إنتخب سينودس مطارنة الكنيسة البطريركية المارونية، في دورة حزيران 2021، الخورأسقف سليم جان صفير مطرانا على أبرشية قبرص، خلفا للمطران يوسف سويف الذي إنتخب مطرانا على أبرشية طرابلس في دورة تشرين الثاني 2020. ولد المطران الجديد في ريفون (قضاء كسروان) بتاريخ 2 أيلول 1958، ودخل المدرسة الإكليريكية في غزير على إسم أبرشية صربا سنة 1974. تابع دروس الفلسفة واللاهوت في كلية اللاهوت الحبرية- الكسليك حيث نال بكالوريوس في اللاهوت، وسيم كاهنا في 22 أيار 1988 بوضع يد المثلث الرحمة المطران ميخائيل ضوميط، وخورأسقفا بوضع يد المطران بولس روحانا في كنيسة اهتداء القديس بولس على طريق دمشق، في الكرسي الأسقفي -عشقوت في 11 تشرين الثاني 2020. حائز على دكتورا في القانون الكنسي والقانون المدني من جامعة اللتران الحبرية- روما في 5 تموز 2001، وعلى إجازة في الحق القانوني الشرقي، الكلية الحبرية الشرقية، (2000)، ودبلوم في دعاوى قديسين من مجمع دعاوى القديسين (1999). تمرس المطران الجديد في نشاطات ومسؤوليات رعائية وقضائية في نيابة صربا وأبرشية قبرص، وفي المحكمة المارونية، كان آخرها مدبرا بطريركيا على أبرشية قبرص. محاضر في جامعات مختلفة في الحق الكنسي وله منشورات مختلفة في هذا المجال. سيحتفل برسامته الأسقفية في الكرسي الأسقفي في عشقوت التابع لنيابة صربا البطريركية بوضع يد صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة السادة المطارنة يوم الخميس 29 تموز 2021، عند الساعة الخامسة مساء".

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