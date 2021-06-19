رسمياً... فوز المرشح ابراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسية الايرانية

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اعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز المرشح ابراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسية الايرانية خلفا للرئيس حسن روحاني بنسبة 62% من الأصوات بحسب النتائج الأولية، مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.

وبدورها اشارت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية الى ان النتائج الأولية تظهر تصدر رئيسي الانتخابات بفارق كبير بحصوله على 17 مليوناً و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح محسن رضائي حصل على نحو 3 مليون و300 ألف صوت، والمرشح عبدالناصر همتي حصل على مليونين و300 ألف صوت، بينما حصل المرشّح قاضي زاده هاشمي حصل على مليون صوت حتى الآن.