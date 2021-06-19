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هل يتم عزل هاريس عن ملف "أزمة الهجرة"؟

19
JUNE
2021
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بعد أن كان عمل جو بايدن الأوّل كرئيس للولايات المتحدة، إلغاء القيود التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الهجرة، مكلّفًا نائبته كاميلا هاريس، بالتفاوض مع المكسيك ودول أخرى بشأن هذا الملف، أعلن عضو مجلس النواب الأميركيّ غلين غروتمان، أنّ 55 جمهوريًا من الكونغرس، طلبوا في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، إبعاد هاريس عن التعامل مع أزمة الهجرة على الحدود.

أضافغروتمان،في تغريدة عبر "تويتر": "حتى الآن لم تزر نائبة الرئيس الحدود. من المستحيل معرفة الوضع بشكل حقيقيّ من دون التحدث إلى الناس على أرض الواقع. لقد بعثت أنا وزملائي البالغ عددهم 55 بهذه الرسالة إلى الرئيس بايدن مطالبين بإبعادها من هذا الموقع".

كما ذكر غروتمان، أنّ أعضاء الكونغرس سردوا في رسالتهم، معطيات تشير إلى زيادة تدفق المهاجرين على الحدود، وذكروا أيضًا أنّ مشكلة المهاجرين لا تتعلق فقط بالقادمين من أميركا الوسطى، بل يعبر حدود الولايات المتحدة من الجنوب، مهاجرون من روسيا والبرازيل ودول أخرى.

هذا وانتقد أعضاء الكونغرس الجمهوريون كذلك، النهج الذي تسلكه هاريس لحل الأزمة، وذكروا في رسالتهم أنّ بايدن قال عند تعيين نائبته للإشراف على أزمة الحدود: "لا يمكنني العثور على شخص أكثر ملاءمة لذلك".

فيما تابع أعضاء الكونغرس القول: "نحن لا نوافق على ذلك. لا يمكن لبلادنا تحمل تقاعس نائبة الرئيس هاريس. ونعتقد أنه يجب أن تكونوا غير راضين عن تقاعسها. لقد ارتكبنا جميعًا الأخطاء عند قبول البعض لشغل الوظائف، وندرك أنه يجب تكليف أحد ما آخر بهذه المهمة. ندعوكم بصدق للعثور على شخص آخر في إدارتكم للمساعدة في موضوع أزمة الحدود".


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