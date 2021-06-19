معرض في برلين عن اعتداء هتلر على الاتحاد السوفيتي.. وأوكرانيا تحتج

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شارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في حفل افتتاح معرض "أبعاد جريمة واحدة. أسرى الحرب السوفيت في الحرب العالمية الثانية" في برلين اليوم.

وتجري الفعالية في المتحف الألماني- الروسي ببرلين، وسيكون المعرض أحد الأحداث الرسمية الرئيسية في ألمانيا، ويتزامن مع الذكرى الثمانين لاعتداء القوات الهتلرية على الاتحاد السوفيتي.