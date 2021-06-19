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معرض في برلين عن اعتداء هتلر على الاتحاد السوفيتي.. وأوكرانيا تحتج

19
JUNE
2021
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شارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في حفل افتتاح معرض "أبعاد جريمة واحدة. أسرى الحرب السوفيت في الحرب العالمية الثانية" في برلين اليوم.

وتجري الفعالية في المتحف الألماني- الروسي ببرلين، وسيكون المعرض أحد الأحداث الرسمية الرئيسية في ألمانيا، ويتزامن مع الذكرى الثمانين لاعتداء القوات الهتلرية على الاتحاد السوفيتي.

 

وشارك في افتتاح المعرض، سفراء بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، ونواب البوندستاغ، وممثلو وزارة الخارجية والحكومة الألمانية، وضيوف آخرون.

وفي وقت سابق، أعلن سفير أوكرانيا في برلين أندريه ميلنيك، أنه لن يشارك في حفل الافتتاح لأن "السلطات الألمانية لم تظهر القدر الكافي من الاهتمام بمشاعر الأوكرانيين كأكبر مجموعات ضحايا للحرب العالمية الثانية".

من جانبهم رفض منظمو الفعالية الألمان، انتقادات السفير للمعرض. وقال يورغ موري مدير المتحف الألماني- الروسي لتاريخ الحرب العالمية الثانية في برلين، إنه لا يستطيع فهم مغزى هذه التصريحات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار في إفادة صحفية يوم الأربعاء، إن الوزارة "أخذت بالاعتبار، مع بعض الاستغراب" موقف السفير الأوكراني بشأن هذا الموضوع.

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