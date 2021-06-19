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"دلتا" الكورونية تتفشى بوتائر متصاعدة في بريطانيا وتتجه نحو ألمانيا

19
JUNE
2021
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تواصل سلالة "دلتا" من فيروس كورونا والتي اكتشفت لأول مرة في الهند تفشيها بوتائر متصاعدة في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تصبح السلالة السائدة في ألمانيا في غضون أشهر قليلة.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة تسجيلها 33630 إصابة جديدة بالسلالة الهندية شديدة العدوى خلال الأسبوع الأخير (مقابل 29892 و12431 إصابة في الأسبوعين السابقين على التوالي)، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بسلالة "دلتا" أصبح 75953.

ولفتت الهيئة إلى أن الإصابات بـ"دلتا" تشكل حاليا 91 بالمائة من إجمالي عدد الحالات الجديدة في إنجلترا.

واضطرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ظل انتشار سلالة دلتا إلى تمديد القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا، وتسعى الآن إلى تسريع حملة التطعيم، كي يتلقى جميع البالغين الجرعة الأولى من اللقاح بحلول 19 يوليو.

في الوقت نفسه، حذر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني الحكومي للأمراض المعدية، لوتار فيلر، من أن سلالة "دلتا" التي تشكل حاليا نحو ستة بالمائة فقط من الإصابات الجديدة من المتوقع أن تصبح السلالة السائدة بحلول الخريف بحد أقصى، داعيا المواطنين إلى التطعيم والالتزام بالتوجيهات الصحية، مثل وضع الكمامات.

وسبق أن أعلن الخبير الوبائي البريطاني البارز نيل فيرغسون أنه من المفترض أن سلالة "دلتا" تتجاوز بمقدار 60% من حيث القدرة على التفشي سلالة "ألفا" التي اكتشفت في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا وكانت الطفرة السائدة في البلاد سابقا.

المصدر: "رويترز"

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