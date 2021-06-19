"دلتا" الكورونية تتفشى بوتائر متصاعدة في بريطانيا وتتجه نحو ألمانيا

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تواصل سلالة "دلتا" من فيروس كورونا والتي اكتشفت لأول مرة في الهند تفشيها بوتائر متصاعدة في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تصبح السلالة السائدة في ألمانيا في غضون أشهر قليلة.