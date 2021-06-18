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ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شرط الحصول على اللقاح

18
JUNE
2021
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قالت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، إنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداءًا من 25 يونيو/حزيران، بشرط حصولهم على الجرعة الكاملة للقاح الواقي من فيروس كورونا، ما لم تكن دولهم مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط فيها سلالات جديدة من الفيروس.
 
وقالت الوزارة في بيان: "أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح"، مشترطة حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول.
 
وأضافت الوزارة أنها ستظل تستثني دخول القادمين من مناطق موبوءة بسلالات جديدة من الفيروس، بحسب ما نقلت "رويترز".
 
وكانت ألمانيا قد حددت موعد إلغاء قرار إلزام الشركات بعمل موظفيها من المنازل.
 
وقال رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلغه براون، إنه تقرر عدم تجديد قرار يلزم الشركات بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل، وذلك بدءا من 30 يونيو الجاري.
 
وأرجع براون عدم تجديد القرار إلى أن أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" آخذة في الانخفاض، ما يعني عدم الحاجة إلى الاستمرار في العمل من المنازل إلى ما بعد 30 يونيو، وهو الموعد ذاته الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ التي تنظم الإغلاق.
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