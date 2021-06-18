"ارتد بسرعة مرعبة"...فيديو يظهر اللحظات الأولى لكارثة سقوط "التلفريك" الإيطالي

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عرض الموقع الإخباري الإيطالي TG3، مقطعا مصورا ينشر للمرة الأولى حول حادثة سقوط "التلفريك" التي وقعت في مايو/أيار الماضي وأودت بحياة 14 شخصا.

يظهر مقطع الفيديو عربة "التلفريك" وهي تهتز بعنف، قبل أن تنقطع الكابلات التي تحملها عند وصولها إلى المحطة في نهاية رحلتها، لتنخفض بعد ذلك بسرعة خطيرة.

ويظهر الفيديو الركاب وهم ينظرون من النوافذ بينما يستعد موظف من أجل وصول التلفريك، قبل أن تهتز العربة في جزء من الثانية، وترتد بعيدا عن عمود المحطة.

وظهر "التلفريك" وهو ينحدر بسرعة 60 ميلاً في الساعة قبل أن يتحطم، وهو ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

يذكر أن الحادث وقع في عربة "تلفريك" تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا.

وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.