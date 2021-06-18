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فتح مراكز الاقتراع في إيران.. وخامنئي يناشد "تعالوا وشاركوا"

18
JUNE
2021
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دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، الجمعة، والمرجح أن يفوز بها قاض موال بشدة للمؤسسة الدينية.
 
وقال خامنئي بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران "كل صوت له وزنه. تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم. هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم".
 
وشارك خامنئي في التصويت في قلم اقتراع خاص في حسينية الخميني وسط طهران قرابة الساعة السابعة وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي (02:33 ت غ)، ليُطلق بذلك الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران.
 
ومن المقرّر أن تظلّ مراكز الاقتراع مفتوحة حتّى منتصف الليل (19:30 ت غ)، لكنّ السلطات أشارت الى احتمال تمديد المهلة لساعتين إضافيتين.
 
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وعبد الناصر همتي، بعد انسحاب المرشحين محسن مهر علي زاده وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي، في مؤشر اعتبره مراقبون دليلا إضافيا على أن إبراهيم رئيسي هو من سيظفر بالمنصب الرئاسي.
 
وبحسب استطلاعات رأي رسمية وشبه رسمية إيرانية، فإن نسب المشاركة في الانتخابات الحالية ستتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، مما يعني أن المقاطعة ستكون واسعة، وأن النسب ستكون أقل من ذلك بكثير، بحسب استطلاعات ومعلومات المعارضة الإيرانية على اختلاف توجهاتها.
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