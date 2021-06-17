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بسبب "الخطيفة".. قتل شقيقته وزوجها ذبحًا!

17
JUNE
2021
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بعد نحو 6 أشهر على زواجهما، أقدم شاب في محافظة السويداء جنوب سوريا، على قتل شقيقته وزوجها ذبحا بسبب زواجهما دون موافقة الأهل.

وفي السياق، ذكرت صفحات إخبارية محلية أن "علي العنيزي" قتل مع زوجته ذبحا بسكين، وذلك في قرية "صما الهنيدات" في ريف السويداء الغربي.

هذا وذكرت صفحة "السويداء 24"، أن الزوجة تنتمي إلى عائلة نازحة من الجزيرة السورية، وتقيم في ريف السويداء الغربي، وأن عائلتها رفضت تزويجها لعلي وهو في الثلاثينيات من عمره، وينحدر من عشائر قرية "الدارة" في ريف السويداء الغربي، ما دفعهما إلى الزواج ضمن ما يعرف بـ "الخطيفة" التي تأتي لاحقا لرفض الأهل.

وذكرت صفحة "السويدء A N S" أن وجهاء من عشائر البدو كانوا قد تدخلوا واستطاعوا حل أمر الزواج دون موافقة الأهل سلميا، وأشارت إلى أن الزوج زار أهل زوجته وحصل الزوجان على الأمان، وأضافت الصفحة أن شقيق الزوجة جاءهم لاحقا، وبعد الصلح، وحل ضيفا عليهما، قبل أن ينفذ جريمته ليلا، ويفر.

روسيا اليوم + اللواء

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