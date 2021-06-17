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بايدن: بعد أول رحلة خارجية... أمريكا تعود إلى العالم

17
JUNE
2021
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعود إلى العالم، مشيرا إلى أنه أنهى أول جولة خارجية له، منذ تولى منصبه قبل أشهر، وأن تحالفات أمريكا أصبحت أكثر قوة.
 
وأعلن بايدن، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أنه في طريق العودة إلى البيت الأبيض، من أول جولة خارجية يقوم به بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتابع: "بعد أسبوع حافل باللقاءات السياسية، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى العالم".
 
وقال الرئيس الأمريكي إن تحالفات أمريكا في العالم أصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى، مضيفا: "نحن الآن مستعدون للتعامل مع أشد التحديات العالمية جنبا إلى جنب مع حلفائنا".
 
يذكر أن زيارة بايدن الخارجية استمرت نحو أسبوع، وشملت زيارة مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومقر الاتحاد الأوروبي، ولقاء الملكة إليزابيث، ملكة المملكة المتحدة، وحضور قمة مجموعة السبع، التي انعقدت لأول مرة بمشاركة قادة الدول منذ ظهور جائحة كورونا.
 
 
كما أجرى بايدن لقاءات تشاورية مع عدد من قادة الدول، إضافة إلى عقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف، أمس الأربعاء.
 
 
ويسعى بايدن، منذ توليه السلطة، إلى إنهاء العديد من سياسات سلفه دونالد ترامب، التي يقول إنها تسبب في عزلة الولايات المتحدة الأمريكية عن العالم.
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