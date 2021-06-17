ترامب: لم نحصل على شيء من القمة مع روسيا

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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تحقق أي شي في القمة الروسية الأمريكية، وبأن موسكو فازت بهذا اللقاء.

موسكو، 17 يونيو - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لم نحصل على شيء، أعطينا المسرح لروسيا ولم نحصل على شيء".

وشدد على أن الولايات المتحدة غير قادرة على إيقاف مشروع "التيار الشمالي 2"، وهو أمر مهم.

والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس السويسري ووزير خارجيتها، وشكرهما على تنظيم القمة الروسية الأمريكية.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان، الروسي والأمريكي، في جنيف، الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

وتعارض الولايات المتحدة بقوة المشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية، على الفور، تقريبا، تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.