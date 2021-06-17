الكونغرس يحدد يوم 19 يونيو لإحياء ذكرى انتهاء العبودية

A + A -

صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون يحدد 19 يونيو من كل عام، يوم عطلة رسمية فدرالية، لإحياء ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة.

وجاء تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بعد يوم من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء.

وسبق للسناتور الجمهوري من ولاية ويسكونسن، رون جونسون، أن حظر التشريع، لكنه تخلى عن اعتراضه هذا الأسبوع على الرغم من مخاوفه.

وفي تغريدة على تويتر، شكر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، رعاة مشروع القانون من الحزبين، ومن بينهم النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي، من تكساس، والسناتور الجمهوري جون كورنين، من تكساس، والسناتور الديمقراطي إد ماركي، من ماساتشوستس.

واكتسب التشريع زخما بعد احتجاجات "حياة السود مهمة"، التي أججها مقتل جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيسوتا العام الماضي، إضافة إلى سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض والكونغرس.

وبعد تمرير مشروع القانون، سيتوجه إلى مكتب الرئيس جو بايدن، ليوقعه ويجعله قانونا.

وفي 19 يونيو عام 1865، أعلن اللواء غوردون غرانغر في مدينة غالفستون بولاية تكساس، نهاية العبودية، وفق إعلان "تحرير العبودية" الذي كان الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن قد أصدره عام 1863.

وفي عام 1980، أصبح ما يعرف في الولايات المتحدة باسم "جونتينث" Juneteenth، عطلة رسمية في ولاية تكساس.

وفي العقود التي تلت ذلك، أحيت كل الولايات الأميركية، باستثناء ساوث داكوتا، رسميا ذكرى انتهاء العبودية، لكن عددا قليلا فقط من الولايات الأميركية تعتبرها عطلة مدفوعة الأجر.