بالفيديو - بايدن يوبخ صحفية بعد قمته مع بوتين!

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وبخ الرئيس الأمريكي جو بايدن صحفية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أمس الأربعاء، في أعقاب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووقعت هذه الحادثة في ختام المؤتمر إذ وجهت الصحفية كايتلين كولينز من فريق قناة “سي إن إن” إلى الرئيس الأمريكي سؤالا عن سبب اقتناعه بأن بوتين “سيغير سلوكه”.

وشدد بايدن ردا على هذا السؤال على أنه لم يبد أبدا قناعته بهذا الشأن وخاطب الصحفية بالسؤال: “ماذا تفعلين كل هذا الوقت؟ متى قلتُ إنني مقتنع؟”.

لكن الصحفية وجهت إلى بايدن سؤالا آخر أشارت فيه إلى أن بوتين خلال القمة نفى مجددا وقوف روسيا وراء أي هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة و”قلل من شأن المخالفات الحقوقية” وحتى امتنع عن ذكر اسم الناشط والمدون المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وسألت الصحفية بايدن عن كيفية تطابق مواقف بوتين هذه مع حديثه عن “قمة بناءة”.

ورد بايدن بغضب على هذا السؤال، قائلا: “إذا لم تفهمي ذلك فإنك ارتكبت خطأ في اختيار المهنة”.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لاحقا مغادرا جنيف، قدم الرئيس الأمريكي الاعتذار إلى هذه الصحفية، قائلا إنه “لم يجب عليه أن يكون شابا مغرورا كذلك”.