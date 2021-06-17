أبو ظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقارا جديدا ضد "كوفيد-19"

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أعلنت حكومة أبو ظبي أنها تسلمت الأربعاء أول شحنة من عقار "سوتروفيماب" لعلاج عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتصبح أول مدينة في العالم تحصل على هذا الدواء.

وأوضحت حكومة أبو ظبي، في بيان، أن تسلم الشحنة جاء نتيجة التعاون بين دائرة الصحة الإمارة مع شركة "رافد"، مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة، وشركة "غلاكسو سميث كلاين" العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران.

ولفتت إلى أن أبو ظبي أصبحت بالتالي "المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد" للمصابين بعدوى فيروس كورونا.

وذكرت حكومة أبو ظبي بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وافقت على الاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" في مايو الماضي.

وأوضحت أن "عقار سوتروفيماب هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين" بفيروس كورونا، و"يحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تعطى عن طريق الحقن الوريدي، ويمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاما والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطور أعراض كوفيد-19 حادة لديهم وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية".

وتابعت: "أظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم".