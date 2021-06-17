مسؤول أمريكي: لم نتلق التزاما من بوتين بشأن استمرار أو توسيع عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر سوريا

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قال مسؤول أمريكي إن بلاده لم تحصل على التزام من روسيا بشأن عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين فلاديمير بوتين و جو بايدن في جنيف.