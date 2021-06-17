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رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد على رسالة العاهل المغربي

17
JUNE
2021
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ردا على رسالة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات، واصفا المملكة بالصديق المهم.

وقال بينيت، في بيان نشره اليوم الأربعاء مكتبه الإعلامي: "أشكر جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تهانيه الحارة وألتمس التعبير عن بالغ تقديري لجلالته".

وأضاف: "تعتبر إسرائيل المغرب صديقا وشريكا هاما في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدما".

وأكد بينيت: "سأعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات من أجل تحقيق الرفاهية ولازدهار لكلا الشعبين اللذين تربطهما صداقة طويلة الأمد"

ومساء الثلاثاء أفاد الديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة لبينيت بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء الجديد، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة "الخدمة لسلام عادل" في الشرق الأوسط.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع "إسرائيل" في 10 كانون الأول الماضي بوساطة أميركية، وبالتزامن مع ذلك اعترفت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"جبهة البوليساريو" منذ العام 1976.

وأدى بينيت اليمين الدستورية في الكنيست الأحد الماضي بعد حصول الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة الكنيست الإسرائيلي، ومن المقرر أن يتولى هذا المنصب مدة عامين ليستبدله بعد ذلك وزير الخارجي ونائب رئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد.

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