دول مجلس التعاون الخليجي تدعو لإشراكها في مباحثات فيينا حول النووي الإيراني

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شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إشراك دول الخليج في مباحثات فيينا النووية، قائلين إن هذه المباحثات النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الإيراني.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع الدورة الـ148 للمجلس في الرياض، أكد الوزراء "خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي الإيراني وزعزعة الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون"، مشيرين إلى "ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم استخدام العنف".

وشددوا على "ضرورة أن تشمل المباحثات في فيينا نشاط إيران المزعزع للاستقرار وبرنامج الصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب"، معلنين عن دعمهم لـ"الجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا".

ودعا المجلس إيران إلى "التراجع عن نسبة تخصيب اليورانيوم الذي يدل على أن البرنامج ليس سلميا، والانخراط في المباحثات بجدية، وعدم تعريض المنطقة للخطر".