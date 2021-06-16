جدل أمريكي حول عقد أو عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام قمة جنيف

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أعطى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، تفسيرا لعدم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين بوتين وبايدن في أعقاب مباحثاتهما اليوم في جنيف.

وأعرب ماكفول عن اعتقاده أن المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحدة ما كان ليكون مثمرا، ومن الأفضل الحديث عن القضية فقط أثناء المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، قد صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر ضعفا، لأنه لم يعرب عن استعداده لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب القمة المرتقبة في جنيف.

وأعلن مسؤولون في واشنطن الأسبوع الماضي إن بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا بعد انتهاء اجتماعه مع بوتين في جنيف، فيما أفاد الكرملين والبيت الأبيض في وقت سابق بأن قائدي البلدين سيبلغان ممثلي وسائل الإعلام في بلديهما بنتائج القمة، ولم يؤكد أي من البلدين مسبقا عقد مؤتمر صحفي مشترك.