living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أعضاء بمجلس الشيوخ يحذرون من وصول الجيش الصيني للتكنولوجيا الأمريكية

16
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة جينا رايموندو بتحديد، على وجه السرعة، التكنولوجيا الأمريكية التي من الممكن أن تسيء الحكومة الصينية استخدامها.
 
جاء هذا في خطاب تقدم به 10 أعضاء بمجلس الشيوخ بقيادة توم كوتون، بحسب وكالة "رويترز".  
 
ودعا الخطاب الوزارة بتحديد "التقنيات الناشئة والأساسية"، كما هو مطلوب بموجب قانون عمره 3 سنوات.
 
وجاء في الخطاب: "لا زلنا نشعر بالقلق من تصدير الشركات الأمريكية التقنيات الحساسة لشركات صينية مدنية في ظاهرها، أو قبول الاستثمار معهم من أجل هذه الشركات الصينية، خشية تسليم هذه التقنيات للجيش الصيني أو أجهزة الاستخبارات الصينية".
 
وقبل أيام حذر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ من أن الصين تزيد من قدرتها العسكرية بمعدل "خطير للغاية ومستمر".
 
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اتهم الصين العام الماضي بأنها تسعى لسرقة التكنولوجيا الأمريكية "بأي وسيلة" وأن مكتب التحقيقات لديه نحو 1000 تقرير مفتوح حول السرقة الصينية للتكنولوجيا الأمريكية، عبر مكاتبها الإقليمية البالغ عددها 56 مكتبا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout