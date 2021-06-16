تعطل رحلات شركة خطوط جوية أمريكية بسبب خلل تقني

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قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة في نظام الحجز لديها.

وأضافت الهيئة المنظمة على تويتر: "أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية وقفا مؤقتا على مستوى البلاد بناء على طلب ساوث ويست إيرلاينز، بينما عملت الشركة على حل مشكلة تتعلق بالحجز في الكمبيوتر".

المشكلة هي الثانية في غضون 24 ساعة لشركة الطيران المحلية، والتي أخرت أكثر من 1400 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين، بسبب خلل في مزود بيانات الطقس من طرف ثالث.

في الساعة 19:50 بتوقيت غرينتش، قالت "ساوث ويست" على تويتر إنها عادت للعمل مرة أخرى بعد العطل.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" إن "ساوث ويست في طريقها لاستئناف عملياتها العادية بعد توقف قصير في نشاط رحلاتنا نتيجة مشاكل متقطعة في الأداء مع اتصال شبكتنا بعد ظهر الثلاثاء".

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