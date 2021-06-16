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"الحاسم"... كوشنر بصدد نشر كتاب عن فترة رئاسة ترامب

16
JUNE
2021
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توصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمستشار الكبير في إدارته، إلى اتفاق لتأليف كتاب عن رئاسة ترامب وصفته الدار التي ستتولى نشره "بالحاسم".
 
وقالت دار نشر "برودسايد بوكس"، التابعة لشركة "هاربر كولينز بابليشرز" والمتخصصة في نشر كتب المؤلفين المحافظين، إن الكتاب سيصدر مطلع العام المقبل.
 
ولم تفصح "برودسايد بوكس" عن شروط الاتفاق المالية، بحسب ما نقلت "رويترز".
 
وقالت دار النشر لدى إعلانها الاتفاق "جاريد كوشنر كان أهم مستشار خلال رئاسة ترامب، ولكونه مستشارا كبيرا فقد لعب دورا رئيسيا في أهم إنجازات الإدارة، ومنها الاتفاقيات الإبراهيمية وإصلاح العدالة الجنائية وعمله السريع بخصوص لقاحات كورونا والاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأضافت الدار: "سيقدم كتابه الرواية الحاسمة والشاملة للأحداث المتعلقة بالإدارة، وحقيقة ما حدث خلف الأبواب المغلقة".
 
ويبلغ كوشنر من العمر 40 عاما، ومتزوج من إيفانكا، ابنة ترامب.
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