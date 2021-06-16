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تطعيم المئات في نيويورك بجرعة منتهية الصلاحية من لقاح كورونا

16
JUNE
2021
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تلقى حوالي 899 من سكان نيويورك جرعات منتهية الصلاحية من لقاح كوفيد-19، في موقع للتطعيم في تايمز سكوير، بحسب مسؤولين صحيين.

وتشجع إدارة الصحة في المدينة كل من تلقوا لقاح "فايزر" في مبنى "إن إف إل إكسبيرينس" بين 5 و10 يونيو، على جدولة موعد لتلقي جرعة بديلة في أقرب وقت ممكن.

وقال مايكل لانزا، متحدثا باسم قسم الصحة في نيويورك، إنه على الرغم من عدم وجود مخاطر على سلامة المرضى، لكن "إعادة التطعيم تهدف لضمان حماية (هؤلاء) الأفراد بشكل كامل".

وأضاف لانزا أن الأشخاص المعنيين "تلقوا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية، وتتم مراسلتهم بريديا للتأكد من أنهم على علم بهذا الوضع".

وقالت خدمات التطعيم التابعة لشركة "إيه تي سي"، المسؤولة عن حقن التطعيمات من خلال عقد مع مدينة نيويورك، في بيان: "نعتذر عن الإزعاج لمن تلقوا مجموعة اللقاح المعنية ونريد أن يعرف الناس أولا وقبل كل شيء أنه تم إبلاغنا بعدم وجود خطر من الجرعات التي تلقوها".

ومنذ ذلك الحين، استبدلت المدينة شركة "إيه تي سي" بأخرى، لتقديم التطعيمات في موقع تايمز سكوير.

وقد وصلت مدينة نيويورك هذا الأسبوع إلى نقطة بارزة، بعد تطعيم 70 في المئة من سكانها البالغين ضد كوفيد-19.

وقال حاكم المدينة، أندرو كومو في تغريدة، إن "هذا يعني أنه يمكننا العودة إلى الحياة كما نعرفها"، مشيرا إلى أن المدينة سترفع مجموعة من القيود التي فرضتها سابقا للحد من انتشار الجائحة.

وأعلن في تغريدة لاحقة، إقامة حفل للألعاب النارية في سماء المدينة، مساء الثلاثاء، احتفالا بالمناسبة، وتكريما للعاملين الأساسيين.

 

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