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بيل غيتس: الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء

15
JUNE
2021
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قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس إن زعماء مجموعة الدول السبع ملتزمون بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل، معتبرا أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء.

وكتب غيتس في تغريدة عبر "تويتر": "مجموعة السبعة الكبار التزمت بمشاركة 870 مليونا من جرعات لقاح كوفيد-19 خلال العام المقبل هو خبر مرحب به.. لكن الوقت ليس في صالحنا".

وأضاف: "يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه".بدوره، رحب برنامج "كوفاكس" الدولي للتطعيم بهذا الالتزام، إلى جانب الدعم المستمر لتصدير اللقاحات بنسب كبيرة، وتعزيز الترخيص الطوعي والإنتاج العالمي غير الهادف للربح.

وقال البرنامج إنه يتطلع إلى رؤية جرعات اللقاحات تتدفق إلى البلدان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى التي كثفت جهودها لمشاركة الجرعات بأسرع ما يمكن وبإنصاف.

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