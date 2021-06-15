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مخاوف أوروبية من موجة لـ«سلالة دلتا» في الخريف

15
JUNE
2021
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حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من احتمال تعرّض القارة لموجة وبائية جديدة في خريف هذا العام بسبب انتشار سلالة دلتا (الهندية سابقاً) من فيروس «كورونا».

جاء ذلك في تقرير أعده خبراء المكتب استناداً إلى دراسة عن وضع الجائحة في البلدان الأوروبية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والتطورات المحتملة في الأشهر المقبلة.وأوضح التقرير أن طفرة «دلتا»، التي أكدت السلطات الصحية البريطانية مؤخراً أنها تمثل 91 في المائة من الإصابات الجديدة في البلاد، لها سرعة انتشار تزيد بنسبة 53 في المائة على الطفرة البريطانية، التي بدورها تزيد سرعة انتشارها على الفيروس الأصلي بنسبة 50 في المائة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس رصد إصابات بمتحور «دلتا»، حيث أكد الناطق الرسمي في الوزارة، الدكتور عبد الله السند، إصابة بعض الأشخاص بسلالة «دلتا»، وفق نتائج فحص التخطيط الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن السند أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية التحورات المنتشرة في البلاد، ومن ثم بدء التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة هذه السلالة السريعة الانتشار.

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