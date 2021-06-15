مدعية الجنائية الدولية ترى في عهد بايدن إعادة ضبط للعلاقات مع واشنطن

A + A -

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن علاقة المحكمة بالولايات المتحدة تمر "بإعادة ضبط" في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" عشية مغادرة منصبها بعد انتهاء ولاية استمرت تسع سنوات ككبيرة المدعين في المحكمة، قالت بنسودا: "نحن في مكان أكثر مساعدة الآن لأن إدارة بايدن قررت رفع العقوبات (التي فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب)، ونحن والإدارة نعمل على نوع ما من إعادة الضبط للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والإدارة الأميركية".

وتعليقا على فرض العقوبات الأميركية عليها، أضافت: "أعتقد فعلا أنها كانت خاطئة. حقيقة، لقد تم تجاوز خط أحمر هنا".

وكانت إدارة ترامب فرضت العقوبات على بنسودا لمضيها قدما في تحقيقات مع الولايات المتحدة وحلفائها، وأبرزهم إسرائيل، في جرائم حرب محتملة.

وفرض على بنسودا حظر سفر في آذار 2019، وبعدها بثمانية عشر شهرا، جمدت أصولها في الولايات المتحدة.

ويتولى خليفتها المحامي البريطاني كريم خان المنصب الأربعاء.

