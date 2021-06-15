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بايدن بعد لقاء مع أردوغان: سنحقق تقدما حقيقيا

15
JUNE
2021
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه عقد "لقاء إيجابيا ومثمرا" مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، معربا عن قناعته بأن الطرفين سيحققان "تقدما ملموسا" في العلاقات الثنائية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين عقب انتهاء قمة لحلف الناتو في بروكسل: "انتهيت قبل قليلا من لقاء مع الرئيس التركي أردوغان. عقدنا اجتماعا إيجابيا ومثمرا جرى بشكل عام وجها لوجه".

وأضاف بايدن أن البلدين لديهما "أجندة كبيرة"، مبينا: "فريقانا سيواصلان مناقشاتنا وأنا على يقين بأننا سنحقق تقدما حقيقيا بين تركيا والولايات المتحدة".

وكان اللقاء الذي عقده اليوم بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو الأول بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي منصبه في يناير 2021، واستمرت المحادثات حوالي ساعة واحدة.

ذكر أردوغان بعد المحادثات أنه عقد "لقاء مثمرا ونزيها" مع بايدن، حيث اتفقا على أسس إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة والتباينات في وجهات النظر.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة حليفتين في الناتو لكن بينهما خلافات عدة على رأسها قضايا الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، وشراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية"، واعتراف إدارة بايدن بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

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