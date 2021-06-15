"رويترز" : تواصل بين "الناتو" وقطر لتوفير قاعدة لتدريب القوات الأفغانية بعد الانسحاب

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قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن مسؤولين في مجال الأمن تحت قيادة حلف "الناتو" تواصلوا مع قطر لتوفير قاعدة يمكن استخدامها لتدريب القوات الخاصة الأفغانية.