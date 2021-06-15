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"رويترز" : تواصل بين "الناتو" وقطر لتوفير قاعدة لتدريب القوات الأفغانية بعد الانسحاب

15
JUNE
2021
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قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن مسؤولين في مجال الأمن تحت قيادة حلف "الناتو" تواصلوا مع قطر لتوفير قاعدة يمكن استخدامها لتدريب القوات الخاصة الأفغانية.

وقال ثلاثة مسؤولين غربيين كبار إن "مسؤولين في مجال الأمن تحت قيادة حلف شمال الأطلسي تواصلوا مع قطر لتوفير قاعدة يمكن استخدامها لتدريب القوات الخاصة الأفغانية في إطار التزام استراتيجي بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أكد في تصريح قبل أيام أن انسحاب الحلف من أفغانستان "يسير على ما يرام، وأن سحب قواتنا يتقدم بطريقة منظمة ومنسقة".

وساعد "الناتو" في توفير الأمن بأفغانستان لما يقرب من عقدين من الزمان، لكنه يعتقد الآن أن الحكومة والقوات المسلحة التي دربها قوية بما يكفي للوقوف بمفردها، في البلد الذي مزقته الصراعات، دون مساعدة القوات الدولية.

وقد تولى "الناتو" مسؤولية الجهود الأمنية في أفغانستان عام 2003، بعد عامين من قيام تحالف تقوده الولايات المتحدة بالإطاحة بحكم حركة طالبان، لإيوائها زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. وبقي الآن للناتو هناك أقل من 9000 عسكري، وبينهم ما يصل إلى 3500 جندي أمريكي، ومن المقرر أن يغادروا بحلول 11 سبتمبر القادم على أقصى تقدير.

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