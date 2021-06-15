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مصادر: زعيما تركيا واليونان يتوصلان إلى تفاهم لمنع تكرار توتر 2020

15
JUNE
2021
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ذكر مسؤول بالحكومة اليونانية أن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توصلا إلى تفاهم حول منع تكرار المواجهة التي نشبت بين البلدين العام الماضي.

وقال المسؤول عقب اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، في حديث لوكالة "رويترز" شريطة عدم ذكر اسمه: "الأجواء كانت جيدة.. جرى التوصل إلى تفاهم متبادل على أن توترات عام 2020 يجب ألا تتكرر في 2021".

وأضاف المسؤول أن اليونان ترغب في تحسين العلاقات تدريجيا مع تركيا لكن الخلافات الرئيسية لا تزال قائمة بين الجانبين ومنها ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما نقل موقع "newsbeast" اليوناني عن مصادر حكومية أن أردوغان وميتسوتاكيس أجريا محادثات استمرت حوالي ساعة "جرت في أجواء جيدة للغاية وتم فيها كسر الجمود حيث اتفق الزعيمان على ترك توتر العام 2020 رغم استمرار خلافات مهمة للغاية"

وبين تركيا واليونان، وهما حليفان في الناتو، خلافات حادة تخص قضية جرفيهما القاريين في البحر الأبيض المتوسط، وموارد الطاقة في المنطقة، ومسألة جزيرة قبرص المنقسمة إلى الشطرين اليوناني والتركي، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة عام 2020 ما جعل البلدين على وشك الدخول في صراع مسلح، ودفع هذا الأمر حلف الناتو لعقد محادثات العام الماضي أدت إلى تشكيل آلية فض اشتباك بين القوات التركية واليونانية.

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