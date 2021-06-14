"بوليتيكو": خطط لترامب للعب دور مركزي في مساعي الحزب الجمهوري لاستعادة السلطة

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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عاد إلى دائرة الضوء الوطنية بخطط للعب دور مركزي في مساعي الحزب الجمهوري لاستعادة السلطة من الديمقراطيين.