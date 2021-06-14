living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بوليتيكو": خطط لترامب للعب دور مركزي في مساعي الحزب الجمهوري لاستعادة السلطة

14
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عاد إلى دائرة الضوء الوطنية بخطط للعب دور مركزي في مساعي الحزب الجمهوري لاستعادة السلطة من الديمقراطيين.

وقد اجتمع ترامب مع أعضاء لجنة الدراسة الجمهورية المحافظة في منتجعه في نيوجيرسي الأسبوع الماضي، وكشف أمامهم أنه "لديه دافع أكثر من أي وقت مضى" للمشاركة في سباقات مجلسي النواب والشيوخ، وفقا لما ذكره رئيس اللجنة النائب الجمهوري، جيم بانكس.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن عودة ترامب تحمل معها عبء مزاعمه المتكررة بتزوير انتخابات 2020، مشيرة إلى أنه في التجمعات العامة الأخيرة، وصف ترامب خسارته أمام الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بأنها "جريمة القرن" وشبهها بـ"الماس" المسروق الذي يجب إعادته.

أما في اللقاءات التي حصلت على انفراد، فكرر ترامب أكثر من مرة "نظرية المؤامرة" وبأنه سيعاد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في أغسطس. فيما يشعر بعض الجمهوريين بارتياح واضح لأنه لم يقل ذلك علنا، على الأقل حتى الآن. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تكرار ترامب لمزاعم تزوير الانتخابات سيسبب نوعا من المشاكل للحزب الجمهوري الذي يريد وضع ترامب في الصدارة في سعيه لاستعادة الأغلبية في الكونغرس، وخصوصا في مجلس النواب. ومع ذلك، يشعر بعض أعضاء الحزب بالقلق من أن "تظلمات" ترامب الانتخابية قد تخلق اختبارا يستحيل تجنبه في عام 2022.

ويتعين على مرشحي الحزب الجمهوري طرح أسئلة حول ما إذا كانوا يوافقون على مزاعم ترامب، وهو موقف غير مريح لبعض المشرعين الذين لا يريدون تجاوز الرئيس السابق الذي لا يزال يحتفظ بقبضة حديدية على الحزب.

وأضافت الصحيفة: " يتمنى الجمهوريون على طرفي مبنى الكابيتول أن يضرب ترامب نبرة استشرافية في كثير من الأحيان في الأماكن العامة. ويحذر بعضهم من تكرار سيناريو ولاية جورجيا، عندما حصل المرشحون الديمقراطيون على مقعدين من مقاعد مجلس الشيوخ، ومعها السيطرة على المجلس، بعد أن ادعى ترامب مرارا وتكرارا أن نظام الانتخابات في الولاية قد تم تزويره، بدلا من محاولة دفع المزيد من ناخبي الحزب الجمهوري إلى مجلس الشيوخ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout