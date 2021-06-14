3 مراكز اقتراع في لبنان للإنتخابات الرئاسية الإيرانية .. ماذا في التفاصيل ؟

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أصدرت السفارة الإيرانية في لبنان بياناً جاء فيه:



تعلن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان أن الإنتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 18/6/2021 في 3 مراكز إقتراع في لبنان بالتزامن مع داخل البلاد:



1- بيروت: سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2- النبطية: حسينية الإمام الحسين (ع)

3-بعلبك: حوزة الإمام المهدي المنتظر (عج)



ويمكن لكل الإيرانيين الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم المشاركة في هذه الإنتخابات، من خلال ابراز هويتهم الإيرانية أو جواز السفر الإيراني.

وقد اتخذت كافة التدابير اللازمة من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الصعيد، حيث ستباشر أقلام الإقتراع عملها من الساعة 8 صباح يوم الجمعة (18/6/2021) لغاية الساعة 6 عصراً، لذا ندعو المواطنين الإيرانيين الأعزاء للتوجه إلى أحد المراكز المذكورة أعلاه، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الهامة.