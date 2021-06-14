بالفيديو - "جيسيكا نحن على الهواء" ... محادثة محرجة بين مذيعتين!

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لقي مقطع فيديو لمذيعتين في ناميبيا رواجاً على الإنترنت بسبب محادثة محرجة جرت بينهما أثناء نشرة إخبارية.



وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد بدأ الموقف حين أعطت إلماري كابوندا، مذيعة الأخبار في شبكة هيئة الإذاعة الناميبية (NBC)، نبذة بسيطة عن تقرير رياضي كان من المفترض أن تقدمه زميلتها جيسيكا كايمو، فيما لم تدرك الأخيرة أنها على الهواء وقالت لإلماري: «لا، لن تفعلي ذلك. سوف تلقين التحية علي فقط ثم تتركين الأمر لي. لن تفعلي ذلك».



وفي هذه اللحظة أجابتها إلماري، قائلة: «جيسيكا نحن على الهواء»، قبل أن تظهر ملامح التوتر على وجه المذيعتين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وانتشرت عبارة «جيسيكا نحن على الهواء» على عدد من المنشورات الساخرة على «تويتر» خلال الأيام الماضية.