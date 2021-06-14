living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يجري في هذا الملهى الشهير؟

14
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرخ فيليب "الليلة، لا قوانين!" وهو ينزع كمامته ما إن اجتاز باب "ديستيليري"، أقدم مرقص في ألمانيا الشرقية سابقاً والأول في البلاد يعيد فتح حلبة الرقص فيه لسهرة اختبارية.


ولاحظ فيليب كوغلر أن كل شيء لا يزال على حاله في الملهى الواقع في مدينة والذي درج على ارتياده باستمرار، بعد عام من غيابه عنه. وقال الشاب الثلاثيني وقد ارتسمت على ثغره ابتسامة عريضة "يخيّل إليّ أنني عدت من إجازة لمدة أسبوع!".


وكان فيليب و200 شخص غيره مساء السبت الفائت ممن احتضنتهم حلبة الرقص في هذا الملهى من دون كمامات ولا تباعد اجتماعي، ولكن بسعة استيعابية أقل، حيث عادةً ما يستقل هذا المرقص 600 شخص.


ويشكّل "ديستيليري" جزءاً من مشروع تجريبي يجريه عدد من الجمعيات الثقافية في لايبزيغ وتشرف عليه عيادة سانت جورج والمستشفى الجامعي في المدينة ومعهد ماكس بلانك الذي ابتكر فحوصاً سريعة وأقل تكلفة يمكن الركون إليها لرصد فيروس كورونا.


وتهدف التجربة إلى إثبات إمكان إعادة فتح الأماكن المخصصة للأنشطة الثقافية بالشروط نفسها التي كانت متبعة فيها قبل جائحة كوفيد-19 إذا كانت نتيجة فحوص جميع المشاركين سلبية.


من هذا المنطلق، أجري لكل مدعو في اليوم نفسه فحص المستضدات متبوعاً باختبار "بي. سي. آر"، على أن يجرى له فحص آخر الأسبوع المقبل.


وأملت شابة تدعى كوني شاركت أيضاً في السهرة في أن تكون التجربة ناجحة لشدة ما تفتقد إلى هذه الأمسيات. وقالت "كانت تقام حفلات في الهواء الطلق خلال الصيف الفائت، لكن هذا مختلف. هنا لا أحد يحكم علينا، ويشعر الشخص بالأمان. في النادي، إنه عالم آخر".


وبالصيحات والتصفير، عبّر الحاضرون عن فرحهم عندما علا صوت الموسيقى.


وأبدى مدير "ديستيليري" ستيفن كاش اعتزازه بأن ملهاه هو أول نادٍ للرقص في ألمانيا يعاود نشاطه، متوقعاً أن يكون "الآخرون شعروا بالغيرة".


ومع أن العام المنصرم كان صعباً، أقرّ كاش بتأثير إيجابي لأزمة فيروس كورونا، وقال: "لقد تقرّبنا من السياسيين. لقد أدركوا أهميتنا".


وأصدر مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" مؤخراً قانوناً يصنّف المراقص كأماكن للثقافة تنبغي تالياً حمايتها.


واعتبر ستيفن كاش الذي نسّق مع البلدية وسلطات الإقليم أن هذا التعاون "الذي لم يكن ممكنا تصوره قبل الأزمة"، كان بمثابة تصالُح بين ثقافة أندية الرقص وثقافة النخب.


ويشكّل إغلاق الملاهي الألمانية لأكثر من عام كارثة على القطاع. وحذّر العديد من العاملين في هذا المجال من أن كثيراً من المؤسسات المعنية باتت عرضة للانهيار.


وينطبق ذلك خصوصاً على برلين التي تُعتبر عاصمة السهر الأوروبية وتجذب سنوياً عشرات الآلاف من السياح الشباب من كل أنحاء العالم.


ورأى ستيفن كاش أن "لا معنى لكل هذا ما لم تكن الخطوة التالية إعادة الفتح العام على المستوى الوطني للأماكن والنوادي الثقافية، من دون إجراءات"، منبهاً إلى أن "الفتح ثم الإغلاق سيكون أكبر كارثة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout