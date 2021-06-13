نتنياهو يغادر الحكم رسميا

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منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة نفتالي بينيت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59، وبهذا يكون بينيامين نتنياهو قد غادر الحكم رسميا.



وكان قد اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت، الى اننا أمام تحد يظهر جليا في الشارع وهو الانقسام الحاصل الذي يظهر أيضا داخل مبنى الكنيست الآن. ولفت الى انه لا توجد ميزانية لإسرائيل بسبب تلك الخلافات والانقسام.



وشدد بينيت خلال جلسة منح الثقة للحكومة الاسرائيلية في الكنيست الاسرائيلي، على اننا نواجه تهديدات خارجية كبيرة والبرنامج النووي الإيراني وصل إلى نقطة حرجة. اضاف سنتحمل المسؤولية والحكومة القادمة ستسعى إلى حلول واقعية لإخراج الدولة من أزماتها. ولفت الى ان إيران أقامت نقاطا إرهابية عديدة من سوريا إلى لبنان وانتهاء بقطاع غزة.



وشكر وزير الخارجية المعين يائير لبيد الذي أظهر مسؤولية وطنية ولولاه لم نكن هنا اليوم. واكد بانه سيدعم الاستيطان في كل مناطق البلاد، وسيبدأ عهدا جديدا في علاقاتنا مع المجتمع الدولي.