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إريكسن "فارق الحياة لدقائق".. تفاصيل صادمة!

13
JUNE
2021
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كشف طبيب منتخب الدنمارك عن تفاصيل "صادمة" في واقعة اللاعب كريستيان إريكسن، الذي فقد الوعي وكاد أن يفارق الحياة خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا بكأس أوروبا، السبت.

وأكد طبيب منتخب الدنمارك مورتن بوسن، الأحد، أن لاعب الوسط تعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه الافتتاحية، بل إنه "فارق الحياة لدقائق".


وأبلغ بوسن مؤتمرا صحفيا: "توقف قلبه، أجرينا له إنعاشا قلبيا رئويا فقد كانت أزمة قلبية. لقد فارق الحياة لدقائق ثم نجحنا في إعادة قلبه للعمل بعد استخدام جهاز مزيل الرجفان مرة واحدة"، مضيفا أن إريكسن سيبقى في المستشفى من أجل مزيد من الفحوص.

 

وتابع بوسن: "الفحوص التي أجريناها حتى الآن تبدو مطمئنة. ليس لدينا أي تفسير حول سبب حدوث ذلك".


وسقط إريكسن (29 عاما) فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمارك.

وفي حين ساد الصمت في الملعب الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، تجمع زملاؤه حوله أثناء علاجه في الملعب ثم نقل إلى المستشفى محمولا على محفة.

 


وقال بيتر مولر مدير الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن لاعبي الدنمارك تواصلوا مع إريكسن عن طريق الفيديو.

وقال مدرب المنتخب الدنمركي كاسبر يولماند إن لاعب إنتر ميلان الإيطالي أبلغه أنه "لا يتذكر الكثير مما حدث في مباراة السبت"، وأنه "يتوق إلى العودة للملعب".


وأضاف يولماند: "يريدنا أن نواصل اللعب. يقول إنه يشعر وكأن بوسعه اللعب مرة أخرى. كريستيان يكون في أفضل حال عندما تكون الكرة قريبة من قدمه".

ونقل يولماند عن إريكسن قوله: "أعتقد أنك تشعر بأنك أسوأ مما أنا عليه. أشعر كما لو أنني على وشك الذهاب إلى التدريب الآن. كريستيان في حالة معنوية جيدة وهذا مصدر ارتياح كبير للاعبين بعد هذه الفترة الصعبة. لا يوجد شك في أننا كنا على حافة الهاوية".


وانتقد اللاعبان السابقان في منتخب الدنمارك بيتر شمايكل ومايكل لاودروب تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع الواقعة.، حيث حصل لاعبو المنتخب الدنماركي على خيار استكمال المباراة مساء السبت أو يوم الأحد.

وقال يولماند: "بعد إعادة التفكير فيما حدث، لا أعتقد بصراحة أننا كان يجب أن نعود للملعب. فكرت في أننا كان من الممكن أن نتصرف بطريقة مختلفة".

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