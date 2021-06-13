بعد سقوطه أرضاً في مباراة الأمس.. الاتحاد الدنماركي يكشف عن آخر تطورات حالة إريكسن

A + A -

أعلن اتحاد كرة القدم الدنماركي، اليوم الأحد، عن آخر حالة كريستيان إريكسن، وذلك على خلفية إصابته بأزمة قلبية أمس، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في يورو 2020.

وقال الاتحاد الدنماركي في بيان: "تحدثنا صباح اليوم إلى كريستيان إريكسن الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب".

وأضاف: "حالته الآن مستقرة ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص".

وسقط كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك، خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع موته في البداية ولكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وتم إيقاف المباراة في البداية بعد سقوط إريكسن، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا 1-صفر بعد أن سجل المهاجم يويل بوهيانبالو الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى.