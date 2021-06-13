living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رقصة شهيرة وقبلة أشهر.. حكايات الملكة إليزابيث ورؤساء أميركا

13
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينضم جو بايدن إلى قائمة طويلة من الرؤساء الأميركيين الذين التقتهم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عندما تستضيفه مع زوجته جيل الأحد لاحتساء الشاي في قلعة وندسور.
 
وعلى مدار فترة حكمها الممتدة إلى 69 عاما، قابلت الملكة إليزابيث (95 عاما) جميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء واحد، وآخرهم بايدن (78 عاما)، حيث سيكون الرئيس الأميركي رقم 13 الذي يلتقي الملكة.
 
وفي البيت الأبيض، كان هاري ترومان أول رئيس أميركي تلتقيه إليزابيث عام 1951 عندما كانت أميرة، وبعد 7 أعوام من توليها العرش، أي عام 1959، زار دوايت أيزنهاور المملكة المتحدة حيث قابلته الملكة.
 
وفي يونيو 1961، زار جون كينيدي وزوجته بريطانيا بعد 6 أشهر فقط من توليه الرئاسة، وكانت الملكة تبلغ من العمر 35 عاما عندما التقيا في ذلك الوقت.
 
وأقيمت مأدبة رسمية في قصر باكنغهام على شرف كينيدي، فيما تم تجسيد زيارة الزوجين في المسلسل التلفزيوني الناجح "ذي كراون".
 
وبعد ذلك بعامين، وتحديدا في 22 نوفمبر 1963، اغتيل كينيدي في دالاس بالولايات المتحدة.
 
وكان ليندون جونسون الذي خلف كنيدي وخدم من 1963 إلى 1969، الرئيس الأميركي الوحيد الذي لم يلتق بالملكة إليزابيث أبدا خلال فترة حكمها.
 
وكان من المحتمل أن يتلقيا في جنازة كينيدي، لكن الملكة كانت في شهرها الخامس من حمل الأمير إدوارد في ذلك الوقت، لذا سافر الأمير فيليب لتقديم التعازي بدلا منها.
 
وفي فبراير 1969، تناول ريتشارد نيكسون الغداء في قصر باكنغهام، على هامش زيارته لمقابلة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هارولد ويلسون.
 
ومن بعده، لم يزر جيرالد فورد بريطانيا خلال عامين ونصف العام في منصبه، لكن التقت به الملكة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي خلال زيارة للولايات المتحدة في يوليو 1976.
 
وفي مشهد شهير، رقص فورد مع الملكة في مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.
 
وكان جيمي كارتر هو الرئيس الأميركي التالي الذي يلتقي الملكة إليزابيث، وحدث ذلك في قصر باكنغهام في مايو 1977، لكنه كسر البروتوكولات الرسمية وحيا الملكة بـ"قُبلة" أثارت الجدل وقتها.
 
لكن الرئيس الأميركي الذي كانت علاقته بالملكة إليزابيث أقوى من غيره هو رونالد ريغان، وخلال فترة رئاسته في الثمانينات التقاها 3 مرات في لندن، كما كان معروفا بتقاربه مع رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر.
 
أما الرئيس الثامن الذي قابل الملكة فهو جورج بوش الأب، وحدث ذلك عام 1991 في البيت الأبيض.
 
وفي موقف طريف، كانت ملامح الملكة متوارية خلف مجموعة من الميكروفونات التي تم ضبط طولها لتناسب بوش.
 
ومن بعد بوش، التقى بيل كلينتون بالملكة خلال ثلاث من زياراته العديدة إلى بريطانيا، أعوام 1994 و1995 و2000.
 
ورغم أن جورج بوش الابن لم يكن يحظى بشعبية في بريطانيا بسبب الجدل حول غزو العراق، فإنه التقى الملكة أكثر من مرة، سواء في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
 
كما كانت لدى خلفه باراك أوباما رحلة شهيرة عندما زار المملكة المتحدة والتقى الملكة عام 2009، وتبعتها زيارة دولة كاملة في مايو 2011.
 
 
وخلال زيارته الأخيرة كرئيس في أبريل 2016، هبطت طائرة أوباما المروحية في قلعة وندسور حيث قابل الملكة هناك مجددا.
 
أما آخر رئيس أميركي التقته الملكة إليزابيث فهو دونالد ترامب، وحدث ذلك مرتين أولاهما في يوليو 2018 والثانية في العام التالي.
 
وسيكون اللقاء المقرر بين بايدن والملكة إليزابيث في قلعة وندسور، الأحد، أول مقابلة من نوعها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout