ايقاف مباراة ضمن بطولة "يورو 2020" بعد سقوط لاعب أرضاً وإنعاش قلبه

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توقفت مباراة الدنمارك وفنلندا ضمن بطولة أوروبا 2020 بسبب وضع صحي طارئ للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، حيث وقع أرضاً بشكل مفاجئ وعملت فرق الإسعاف على انعاش قلبه ونقله إلى المستشفى، فيما تم إلغاء المباراة والطلب من الجمهور مغادرة الملعب.

وكشف جمال جبلي مراسل قنوات بي إن سبورتس عن مستجدات حالة كريستيان إريكسن نجم الدنمارك بعد سقوطه مغشيا عليه أمام فنلندا.

وقال جمال جبلي عبر قناة بي إن سبورتس: "منظموا المباراة أخطرونا بأن كريستيان إريكسن لازال على قيد الحياة، وتم استقرار حالة اللاعب بعدما تلقى صدمات كهربائية داخل الملعب".