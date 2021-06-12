أميركا تلغي 60 مليون جرعة من لقاح «جونسون»

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أبلغت وكالة الغذاء والدواء الأميركية المعروفة اختصاراً بـ«إف دي دي»، شركة «جونسون آند جونسون» بإلغاء نحو 60 مليون جرعة من اللقاحات التي تعمل عليها ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19). خصوصاً تلك المصنَّعة في مصانع الشركة في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، وذلك بسبب وجود تلوث محتمل، وعيوب صناعية.



وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية، هذا الخبر الذي رفضت شركة «جونسون آند جونسون» التعليق عليه، في الوقت الذي تخطط إدارة الغذاء والدواء للسماح بتوزيع نحو 10 ملايين جرعة في الولايات المتحدة من تصنيع الشركة، أو إرسالها إلى دول أخرى، ولكن مع تحذير من أن المنظمين لا يمكنهم ضمان أن الشركة اتبعت ممارسات التصنيع الجيدة.



وأفاد بعض المسؤولين لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن وكالة الغذاء والدواء لم تقرر بعد ما إذا كان بإمكانها السماح بإعادة فتح مصنع بالتيمور، الذي تم إغلاقه لمدة شهرين بسبب مخاوف تنظيمية، ومن المعروف أن تصنيع بعض جرعات «جونسون آند جونسون» المُدارة في الولايات المتحدة حتى الآن في مصنع الشركة في هولندا، وحاولت إدارة الغذاء والدواء معرفة ما يجب القيام به حول ما لا يقل عن 170 مليون جرعة من اللقاح، التي تُركت في طي النسيان بعد اكتشاف حادث إنتاج كبير يتعلق بلقاحين تم تصنيعهما في مصنع بالتيمور.

وتم تعليق أكثر من 100 مليون جرعة من «جونسون آند جونسون» في السابق، وما لا يقل عن 70 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بعد أن تم اكتشاف تلويث دفعات من اللقاحين تصنعها شركة ثالثة وهي «إيميرجينت بايو سوليوشن»، التي تدير مصنع بالتيمور، وأمر المسؤولون الفيدراليون المصنع بعد ذلك بوقف الإنتاج مؤقتاً، وجرّدوا الشركة من مسؤوليتها عن إنتاج لقاح «أسترازينيكا»، لكن في المقابل سمحوا لهم بممارسة العمل على لقاح «جونسون آند جونسون». وكان لقاح «جونسون آند جونسون» واعداً وقد يغير من طريقة عمل اللقاحات في البلاد، وذلك لأنه يتطلب حقنة واحدة فقط، وكان مفيداً بشكل خاص في المجتمعات المعرضة للخطر، لكن الحكومة الفيدرالية لديها الآن إمدادات وفيرة من اللقاحات من شركتي «فايزر» و«موديرنا»، وهما مطورا اللقاحين المرخصين فيدرالياً، ولم تعد بحاجة إلى إمدادات إضافية من شركة «جونسون»، ويواصل المنظمون أيضاً التشكيك فيما إذا كانت الشركة، التي تلقت مئات الملايين من الدولارات من الحكومة الفيدرالية لتصنيع لقاحات فيروس «كورونا»، تلتزم بمعايير التصنيع.

ومع ذلك، فإن فقدان 60 مليون جرعة من «جونسون آند جونسون» يحدّ من خطة إدارة بايدن لتوزيع اللقاحات على البلدان الأخرى، التي لا تزال في قبضة الوباء، وكانت الإدارة تعتمد على تقاسم جرعات كل من «جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا» في توزيعها على الدول المحتاجة.



وبعد وصوله إلى بريطانيا، لحضور قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه عثر على مصدر آخر للتبرعات، إذ وافقت شركة «فايزر» على بيع إدارتها 500 مليون جرعة بتكلفة التبرع إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مدى العام المقبل، فيما تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة على مستوى العالم للقضاء على الوباء.



وقال الخبراء إن خطة الوكالة للسماح باستخدام 10 ملايين جرعة في الولايات المتحدة أو في الخارج، مع التحذير، هو أمر غير معتاد إلى حد ما، بالنسبة إلى منتج صدر بموجب تصريح طارئ، وقالوا إن المنظمين لديهم السلطة التقديرية لاتخاذ هذا الإجراء إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى الأدوية ونقص الإمدادات.



وفي بيان لها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إنه قبل اتخاذ قرارها، «أجرت مراجعة شاملة لسجلات المنشأة، ونتائج اختبارات الجودة التي أجرتها الشركة المصنِّعة»، كما نظرت في حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة، مؤكدةً أنها تواصل «العمل من خلال النظر في القضايا في مصنع بالتيمور».