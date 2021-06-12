living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طوارئ في قمة مجموعة السبع.. كورونا يضرب القوة الأمنية

12
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخضع ضباط شرطة مسؤولين عن تأمين قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في بريطانيا، للعزل الذاتي، وذلك بعد ثبوت إصابة أحد زملائهم بكوفيد-19.
 
وقال متحدث باسم القوة المسؤولة عن تأمين قمة مجموعة الدول السبع، إنه ثبت إصابة ضابط بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لفحص مسحة الأنف يوم الجمعة.
 
وأضاف: "قام الضابط الذي ثبتت إصابته بكورونا بإخضاع نفسه للعزل، وكذلك فعل عدد من الأفراد الذين كانوا على اتصال معه. سنواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن هيئة الصحة العامة البريطانية في هذا الصدد"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
 
يتولى أكثر من 6500 ضابط مسؤولية تأمين قمة مجموعة الدول السبع، واستأجرت السفينة السياحية MS Silja Europa، التي تتسع لـ3100 شخص، لإيواء ألف ضابط شرطة لمدة 10 أيام.
 
وتضم السفينة سبعة مطاعم ومقاه، وملهى ليليا، وصالة للموسيقى الحية، ومنتجعا صحيا وصالون تجميل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout