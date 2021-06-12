مليونير يغسل الأطباق بسبب أزمة العمّال!

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اضطرّ المليونير البريطاني جايلز فيوكس (56 عاماً) الدخول إلى مطبخ فندقه «بورغ آيلاند» لغسل الأطباق، بسبب أزمة نقص العمّال في هذه الفترة في إنكلترا.

وقال فيوكس إنّ العديد من الموظفين الذين تمّ تسريحهم أثناء جائحة كورونا وجدوا وظائف في أماكن أخرى.

وعرضت الفنادق والمقاهي في جميع أنحاء البلاد على الموظفين مكافآت تصل إلى 1000 جنيه إسترليني مقابل ملء الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

وقالت هيئة الضيافة البريطانية إنّ هناك نقصاً في عدد الموظفين في بريطانيا بلغ حوالى 188 ألف شخص، ما أدّى إلى توقّف كثير من الفنادق والمطاعم العريقة عن تقديم وجبات الطعام والخدمات.