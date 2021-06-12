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مسؤول أممي كبير يتهم القوات الإريترية بتجويع سكان إقليم تيغراي الإثيوبي

12
JUNE
2021
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اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، القوات الإريترية باستخدام التجويع ضد سكان إقليم تيغراي الإثيوبي المتمرد.
وفي بعض من أقوى تصريحاته حتى الآن حول الأزمة، قال لوكوك في حديث لوكالة "رويترز" إن القوات الإريترية تقوم "بمحاولة التعامل مع سكان تيغراي من خلال تجويعهم".

وأوضح لوكوك أن الجنود الإريتريين والمقاتلين المحليين تعمدوا منع الإمدادات لأكثر من مليون شخص في مناطق خارج سيطرة الحكومة، وأضاف أن "الغذاء يستخدم حتما كسلاح حرب".

وسلمت الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مواد غذائية ومساعدات أخرى إلى حوالي 3.3 مليون من سكان تيغراي منذ مارس، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لكن لوكوك قال إن معظم هذه المساعدات يذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

واعتبر لوكوك أن الكثيرين ماتوا في تيغراي بسبب التجويع لكنه لم يستطع تقديم رقم، وقال إنه يرى بالفعل أصداء "المأساة الهائلة" لمجاعة 1984-1985 في إثيوبيا، مصرحا: "ليس من المستغرب... التفكير في أن ذلك يمكن أن يحدث (مرة أخرى) إذا لم يتحسن العمل لمعالجة المشكلة".

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