الحكومة الانتقالية في مالي تعيد كمارا وزيرا للدفاع

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قالت الحكومة الانتقالية في مالي إنها أعادت الكولونيل ساديو كمارا، وهو أحد قادة انقلاب أغسطس 2020 الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، وزيرا للدفاع.

وجاء هذا الإعلان في بيان عبر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة.

وأدى قرار حكومة انتقالية بعزل كمارا إلى انقلاب ثان الأسبوع الماضي أزاح الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

وكان الكولونيل عاصمي غويتا، الذي أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر التسعة الأخيرة، أعلن أنه سيشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية بعدما أدى اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد.