سوني تكشف عن درون متطور لعشاق التصوير الاحترافي

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كشفت شركة سوني عن طائرة مسيرة صغيرة صممتها لتكون من بين الأفضل من فئتها لتسخدم مع الكاميرات الاحترافية عالية الدقة.

وتتميز هذه الطائرة بهيكل مصنوع من المعدن المتين والخفيف الوزن وألياف الكربون، مثبتة عليه ذراع حاملة خاصة لنصب كاميرات التصوير الاحترافي مثل كاميرات سوني A7S III وFX3 وAlpha 1.

وصممت ذراع حمل الكاميرات في هذه الطائرة على غرار أذرع حمل الكاميرات اليديوية الحديثة، أي أنها توفر حركة حرة للكاميرا بعدة اتجاهات، وبنفس الوقت تمنع اهتزاز عدسة الكاميرا أثناء الحركة، ما يساعد على توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.

ويمكن لـ Airpeak S1 التسارع من 0 إلى 50 كلم/سا في غضون 3.5 ثانية فقط، والتحليق بمسارات منتظمة ومستقرة دون أن تتأثر بالرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 72 كلم/سا، كما جهزت ببطاريات تكفيها للتحليق لمدة 22 دقيقة متواصلة دون حمولة والطيران لمدة 12 دقيقة في حال كانت تحمل كاميرا تصوير كبيرة.ويمكن التحكم بنظام التوجيه لهذه الطائرة حاليا من قبل مشغلها عبر هواتف iPhone أو أجهزة iPad، كما يضم برنامجها الخاص ميزة تسمح بالتحكم بها من قبل مشغلين، واحد يتحكم بمسار الطيران والآخر يتحكم بتوجيه الكاميرا والتصوير.