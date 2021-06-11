living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إطلاق "جواز السفر الإلكتروني" خلال أسبوعين في الشرق الأوسط

11
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أمس الخميس، أن "جواز السفر الإلكتروني" سيطبق خلال أسابيع في الشرق الأوسط.
 
وأفادت "صحيفة البيان"، أمس الخميس، بأن "إياتا" قد أكد تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي "الإلكتروني لنتائج فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سينطلق في منطقة الشرق الأوسط خلال أسبوعين.
وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن هذا التطبيق سيتم تنفيذه على مستوى العالم، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار، التي تقوم بها شركات الطيران حول العالم، حاليا. 
 
وأفاد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي بسبب جائحة كورونا، بأن جواز السفر الصحي أو الإلكتروني والمسمى "إياتا ترافل باس"، هو تطبيق هاتفي، سيعمل على مساعدة الركاب على إدارة سفرهم بكل سهولة وأمان، فضلا عن إسهامه في تقليل الوقت الذي يقضيه المسافرون في مختلف المطارات حول العالم.
 
وشدد ويلي والش على أن هذا التطبيق الدولي يتماشى مع أي متطلبات حكومية حول العالم، بشأن اختبارات أو لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن جواز السفر سيكون متاحا بعد الإطلاق على الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"أي أو أس".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout