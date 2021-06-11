إطلاق "جواز السفر الإلكتروني" خلال أسبوعين في الشرق الأوسط

A + A -

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أمس الخميس، أن "جواز السفر الإلكتروني" سيطبق خلال أسابيع في الشرق الأوسط.

وأفادت "صحيفة البيان"، أمس الخميس، بأن "إياتا" قد أكد تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي "الإلكتروني لنتائج فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سينطلق في منطقة الشرق الأوسط خلال أسبوعين.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن هذا التطبيق سيتم تنفيذه على مستوى العالم، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار، التي تقوم بها شركات الطيران حول العالم، حاليا.

وأفاد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي بسبب جائحة كورونا، بأن جواز السفر الصحي أو الإلكتروني والمسمى "إياتا ترافل باس"، هو تطبيق هاتفي، سيعمل على مساعدة الركاب على إدارة سفرهم بكل سهولة وأمان، فضلا عن إسهامه في تقليل الوقت الذي يقضيه المسافرون في مختلف المطارات حول العالم.

وشدد ويلي والش على أن هذا التطبيق الدولي يتماشى مع أي متطلبات حكومية حول العالم، بشأن اختبارات أو لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن جواز السفر سيكون متاحا بعد الإطلاق على الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"أي أو أس".